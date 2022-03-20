شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخففوا الملابس.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة يبدأ الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخداع بارتفاع الحرارة اليوم، وعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلا.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجة والصغرى 03 .