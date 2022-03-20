شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات شهرى فبراير ومارس لطلاب الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول اختبارات شهرى فبراير ومارس الجارى لطلاب الصف الرابع الابتدائى حيث تبدأ الاختبارات 2 أبريل وتستمر حتى 6 من نفس الشهر.



ـ يبدأ الامتحان يوم 2 أبريل المقبل



ـ يؤدى التلاميذ يوم 2 أبريل امتحان العربى والدين



ـ الأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية



ـ الاثنين 4 أبريل فى الدراسات وict



ـ 5 ابريل فى اللغة الإنجليزية



ـ يوم 6 أبريل فى الرياضيات



ـ عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا

ـ تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة



ـ تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مُوضحةً أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل، حيث سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

الجدير بالذكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.