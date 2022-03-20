شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء": تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقق أعلى معدل بتاريخها فى2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعًا وصل إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021.

وقد سجل حجم التحويلات في 2021 مستوى غير مسبوق؛ حيث وصلت إلى 31.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020 و26.8 مليار دولار في عام 2019، ونحو 18.3 مليار دولار في عام 2015.