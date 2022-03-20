بعد تسليم جثمانه.. مدير مستشفى المطرية يكشف تفاصيل وفاة اللاعب الغيني بالفطر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة رغدة سمير، مدير مستشفى المطرية التعليمي، تفاصيل وفاة اللاعب الغيني موري بانجورا، لاعب نادي بيلا الرياضي، بعد إصابته بالفطر الأسود، عن عمر يناهز 25 عامًا.

وقالت رغدة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اللاعب وصل يوم 13 مارس، وجرى تشخيص إصابته بالفطر الأسود، وخضوعه للعلاج بالقسم الاقتصادي، وكانت حالته تتدهور وصولًا لوفاته مساء أمس السبت.

وشددت على إبلاغ سفارة اللاعب بالقاهرة بنبأ وفاته على الفور لتتمكن من استلام جثمانه ودفنه، وتم تسليم الجثمان اليوم الأحد.

ونفت مدير مستشفى المطرية ما تردد بشأن حجز الجثمان انتظارًا لدفع "فاتورة العلاج" خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هذا غير صحيح، وأنهم كانوا بانتظار مسؤولي السفارة لاستلامه في أي وقت.

وأكدت أنه جرى تقديم البروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة للتعامل مع حالات الفطر الأسود وإعطائه العلاج المناسب لحالته الصحية، "ولم نقصر في التعامل معه".

وبحسب وزارة الصحة فإن الفطر الأسود هو مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور مستوى الجهاز المناعي، ولكنها نادرة الحدوث وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه.