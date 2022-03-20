الصحة تحدد موعد الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، موعد إطلاق الحملة القومية الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وبحسب خطاب -حصل عليه الخليج 365- لرئيس قطاع الطب الوقائي، الدكتور عمرو قنديل، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، فإنه من المقرر انطلاق الحملة يوم 27 مارس الجاري، ولمدة أربعة أيام، من سن يوم إلى خمس سنوات.

وتستهدف الحملة الوصول إلى قرابة 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، سواء المصريين وغير المصريين المقيمين، وتهدف الحملة إلى تعزيز ورفع المناعة المجتمعية.

وسيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ 1و3، من شقة لشقة بجميع المناطق الحضرية والريفية.

ووجه "قنديل" عددًا من التعليمات للتجهيز للحملة تتضمن نشر تعليمات العمل على جميع الادارات الصحية والمناطق الطبية وجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، مع التأكيد على جميع العاملين بالالتزام التام بما جاء بها من تعليمات.

ولفت إلى ضرورة تحديث خطة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على كافة المستويات، استعدادا لتنفيذ الحملة، وكذلك تحديث البيانات الديموجرافية، وتحديث مستهدف الحملة وهو عند الأطفال المتطوعين في حملة ديسمبر ۲۰۲۱.