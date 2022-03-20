تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة بالطريق الساحلي الإسكندرية مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية/مطروح وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 وحتى الكيلو 154، اعتبارا من الساعة7 صباح يوم الأحد الموافق 13/3/2022 ولمدة شهرين .

على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبرى المؤدى إلى الطريق المستجد "الساحلي الجنوبي" واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127 ثم استكمال السير يساراً من أسفل كوبرى ك 127 اتجاه مطروح ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلي اتجاه مطروح.

الاتجاه القادم من مطروح اتجاه الإسكندرية تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132,500 يميناً إلى طريق داخلي بمنطقة سكنية ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلي بمناطق الكيلو 132,0 .. ثم سلوك الطريق المستجد "الساحلي الجنوبي" من مناطق الكيلو 127 واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 93 "أمام مارينا 1" ثم استكمال السير مرة أخرى على الطريق الساحلي اتجاه الإسكندرية .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.