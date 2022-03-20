أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي في مخططات إسقاط الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نـظـم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية لـ"طلبة الجامعات الحكومية" تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول" خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2022 بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين .

واختصت الورشة السابعة عشر عدد من طلبة الجامعات الحكومية إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعى المجتمعي للمواطنين التي يواجهها الأمن القومي .

وتم مناقشة الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي، وأسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، والسعي نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التي تحققت في الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين .

وفي ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.