قتيل ومصاب في مشاجرة بالعياط.. والتحريات تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخص وأصيب آخر في مشاجرة بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة مركز العياط.

وجه العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الأمن بالمركز.

تحريات الرائد أحمد ماهر رئيس مباحث العياط، بينت أن خلافا وقع بين طرفين بسبب خلاف مالي يتعلق بأرض زراعية، تطور إلى مشاجرة بينهما.

أسفرت المشاجرة عن مقتل شخص وإصابة نقل نقل إلى مستشفى العياط المركزي، وانتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة لضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.