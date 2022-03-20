دس السم في طعام والده فقتل أخيه.. تجديد حبس شاب 15 يوما بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات محكمة الجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، حاول التخلص من والده وزوجته الجديدة بدس السم في وجبة الطعام بمركز الصف لكن خطته أصابت شقيقه من والده ليلقي مصرعه.

البداية عندما تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مسن ونجله مصابين بحالة إعياء شديدة واشتباه حالة تسمم.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، بينت وجود شبهة جنائية، وأن ابن الأول دس السم في الطعام للتخلص من أبيه وزوجته الجديدة وأمكن ضبطه.

فيوقت لاحق، فارق شقيق المتهم الحياة متأثرًا بسوء حالته الصحية فيما يتلقى الأب العلاج اللازم تمهيدًا لسماع أقواله فور تماثله للشفاء.

أمام المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، أقر المتهم بجريمته معللا السبب "علشان اتجوز على أمي" وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.