شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع شنطة رمضان وأسعارها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية فى طرح شنط رمضان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار تتراوح من " ‏‏52 – 95 – 123 "جنيها، وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – أرز – ‏مكرونة – شاي – صلصة " كما أن هذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية أخرى.‏





شنطة رمضان بسعر 52 جنيها تتكون من:

1 كيلو أرز

عبوة زيت خليط 800 جرام

كيس مكرونة 400 جرام

شاى 40 جراما

صلصة 300 جرام





شنطة رمضان بسعر 95 جنيها تتكون من:

عبوة زيت خليط 800 جرام

أرز معبأ 1 كيلو

فول 500 جرام

مسلى نباتى 800 جرام

صلصة 300 جرام

مكرونة 400 جرام

كيس بلح 1 كيلو





شنطة رمضان بسعر 123 جنيها تتكون من:

عبوة زيت خليط 1 لتر

أرز معبأ 1 كيلو

فول 500 جرام

عدس معبأ 500 جرام

مسلى نباتى 800 جرام

صلصة 300 جرام

عدد 2 كيس مكرونة زنة الواحد 400 جرام

بلح فاخر 1 كيلو

شاى 40 جراما