شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع شنطة رمضان وأسعارها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح شنط رمضان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار تتراوح من " 52 – 95 – 123 "جنيها، وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – أرز – مكرونة – شاي – صلصة " كما أن هذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب المواطن بفئات نقدية أخرى.
شنطة رمضان بسعر 52 جنيها تتكون من:
1 كيلو أرز
عبوة زيت خليط 800 جرام
كيس مكرونة 400 جرام
شاى 40 جراما
صلصة 300 جرام
شنطة رمضان بسعر 95 جنيها تتكون من:
عبوة زيت خليط 800 جرام
أرز معبأ 1 كيلو
فول 500 جرام
مسلى نباتى 800 جرام
صلصة 300 جرام
مكرونة 400 جرام
كيس بلح 1 كيلو
شنطة رمضان بسعر 123 جنيها تتكون من:
عبوة زيت خليط 1 لتر
أرز معبأ 1 كيلو
فول 500 جرام
عدس معبأ 500 جرام
مسلى نباتى 800 جرام
صلصة 300 جرام
عدد 2 كيس مكرونة زنة الواحد 400 جرام
بلح فاخر 1 كيلو
شاى 40 جراما