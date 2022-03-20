أخبار مصر

أنواع شنطة رمضان وأسعارها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع شنطة رمضان وأسعارها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة  التموين والتجارة ‏الداخلية  فى طرح شنط رمضان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة  بأسعار تتراوح من  " ‏‏52 – 95 – 123 "جنيها، وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – أرز – ‏مكرونة – شاي – صلصة " كما أن هذه  السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية أخرى.‏

 


شنطة  رمضان بسعر 52 جنيها تتكون من:

1 كيلو أرز

 

عبوة زيت خليط 800 جرام

 

كيس مكرونة 400 جرام

 

شاى 40 جراما

 

صلصة 300 جرام

 

 


شنطة رمضان  بسعر 95 جنيها تتكون من:

عبوة زيت خليط 800 جرام

 

أرز معبأ 1 كيلو

 

فول 500 جرام

 

مسلى نباتى 800 جرام

 

صلصة 300 جرام

 

مكرونة 400 جرام

 

كيس بلح 1 كيلو

 

 


شنطة رمضان  بسعر 123 جنيها تتكون من:

عبوة زيت خليط 1 لتر 

 

أرز معبأ 1 كيلو

 

فول 500 جرام

 

عدس معبأ 500 جرام

 

مسلى نباتى 800 جرام

 

صلصة 300 جرام

 

عدد 2 كيس مكرونة زنة الواحد 400 جرام

 

بلح فاخر 1 كيلو

 

شاى 40 جراما

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا