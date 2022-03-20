شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن شوادر ومنافذ كلنا واحد بالجيزة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 خريطة بأماكن شوادر ومنافذ مبادرة كلنا واحد بالجيزة التي تقدم أغذية مخفضة الأسعار للمواطنين، حيث شهدت شوادر ومنافذ مبادرة كلنا واحد، إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة في الشوادر.

وحملت سيارات متحركة كميات ضخمة من السلع الغذائية مخفضة الأسعار، لبيعها في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حيث تم الدفع بسيارات متحركة تجوب العديد من المناطق لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وعلى أنغام الأغاني الوطنية، توافد المواطنون على الشوادر المتواجدة في كافة المحافظات، والتي طرحت سلعا بأسعار مخفضة للمواطنين، ساهمت في رسم البسمة على الوجوه، حيث أعرب المواطنين عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدموا له الشكر لاهتمامه المستمر بالمواطنين، وحرصه على تخفيف الأعباء عن كاهله، لا سيما قبل شهر رمضان.

وحرص رجال الشرطة على التنسيق المستمر مع أصحاب السلاسل التجارية، لتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.