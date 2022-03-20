شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تكرم الأمهات المثاليات فى احتفالية عيد الأم بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إيبارشية المعادي أمس احتفالية "عيد الأم" التي تقيمها الإيبارشية سنويًا، وذلك بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

وحضرت الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، مساء أمس 500 شخص ما بين الأمهات وأسرهن، وتضمنت مجموعة من الترانيم لكورال"القديس يحنس القصير للمسنين" التابع لكنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا أعقبه محاضرة عن "الرجاء" للدكتورة أمل وليم عضو اللجنة المجمعية للصحة النفسية والإدمان والخادمة بمعهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم نيافة الأنبا دانيال الأمهات المثاليات على مستوى الإيبارشية وفى الختام شارك الجميع في صلوات عشية عيد الصليب المجيد بالكنيسة ذاتها.