شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 5 رهبان لدير "الأنبا بيشوى" بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات رهبنة خمسة من طالبي الرهبنة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ممن أنهوا فترة الاختبار الرهباني بالدير.

وصلى الأنبا أجابيوس أسقف ورئيس الدير، صلوات إقامة الرهبان الجدد، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا جوزيف الأسقف العامبأفريقيا، ومجمع الآباء الرهبان. والرهبان الخمسة الجدد، هم:

الراهب مرقس الأنبا بيشوي

الراهب أخنوخ الأنبا بيشوي

الراهب إيساك الأنبا بيشوي

الراهب موسى الأنبا بيشوي

الراهب بيتر الأنبا بيشوى.