مايا مرسى تلتقى رائدات الأنشطة الطالبية ضمن التعاون مع مؤسسة شباب القادة

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مجموعة من الفتيات الرائدات في مجال الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات، ومن المستفيدات من برنامج مؤسسة شباب القادة YLF والذي يطلق عليه Leaders League.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة YLF لتوفير الدعم للازم للفتيات لتنمية قدراتهن العملية والنظرية، وحضر اللقاء كل من، دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب وأحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وقامت الدكتورة مايا مرسي بمناقشة الرائدات في أفكارهم والمشروعات القائمين عليهم، مشيدة بمجهوداتهن المبذولة في إطار هذه المشروعات والمبادرات المؤثرة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن العمل مع الكوادر الشبابية وخاصة الفتيات منهم يعد المسرع الأساسي لعجلة التنمية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن جهود المجلس القومي للمرأة في عام المجتمع المدني في شهر المرأة بالتعاون مع رائدات الأنشطة الطلابية بالجامعات المختلفة بالشراكة مع YLF من خلال منصة الأنشطة الطلابية، مشيدة بوجود قيادات شبابية توصلت إلى مراكز قيادية بالعملية الانتخابية، مما يزيد من عملية الوعى السياسى.

وأعربت الفتيات عن سعادتهن بتوفير الدعم من المجلس القومي للمرأة لمشروعاتهن وتنمية قدراتهن، ونشر أفكارهن التنموية.

ومؤسسة شباب القادة YLF هي مؤسسة مجتمع مدني تهدف إلى تمكين الشباب من الانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال تطوير مهاراتهم القيادية من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية.