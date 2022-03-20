شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، بمقر وزارة الحج بجدة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، وذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف في مؤتمر خدمات الحج والعمرة الذي سيعقد بجدة غدًا الإثنين.

وخلال اللقاء أشاد وزير الأوقاف بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وأهدى وزير الحج السعودي بعض إصدارات وزارة الأوقاف المصرية ، ومن بينها كتاب "الحج والعمرة مناسك وأسرار" لوزير الأوقاف المصري، وكتاب "التيسير في الحج" ، وكتاب "الدولة مفهومها وتطورها" ، وهو أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية ، كما أهدى سيادته مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

وكان اللقاء وديًّا ومثمرًا في ضوء التعاون والعلاقات المتميزة بين جناحي الأمة مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في الظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين ، حفظهما الله قيادة وشعبًا ، وأدام عليهما نعمه وأمنه وأمانه.