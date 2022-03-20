شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل منافذ الأحوال المدنية لكبار السن بالمولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا - أسوان).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (12627) بطاقة رقم قومى وعدد (18210) مصدراً مميكناً .

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات .. فقد تقرر استمرار القوافل بها، بالإضافة إلى إستحداث قوافل جديدة بمحافظة (البحيرة - دمياط) لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأمورية لعدد 4 حالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومى لهما ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالمؤسسات الحكومية ، والمترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

ويتم تفعيل منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية المخصصه لــ (كبار السن – ذوى الهمم – الحالات المرضية) بمراكز التسوق الكبرى بما يلبى كافة إحيتاجتهم من وثائق الأحوال المدنية الثبوتية بمختلف فئاتها أثناء تسوقهم مراعاةً للقيم الإنسانية التى ترتكز عليها المنظومة المعاصرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.