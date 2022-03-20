شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية تحتفل بعيد النيروز بحضور أبناء الجالية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الجالية الأذربيجانية بمقر جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بعيد النيروز(عيد الربيع)، ويعد عيد النيروز عيد وطني يجلب حماسة جديدة للحياة العامة ويحيي التقاليد الوطنية، ويشير إلي بداية موسم الزراعة وفصل الربيع الذي يأتي مصاحبا للطبيعة الخلابة والصفاء النفسي.

حضر الاحتفال الجالية الأذربيجانية بجمهورية مصر العربية، وكذلك ممثلو سفارة أذربيجان بالقاهرة، بجانب الطلاب الدارسين للغة الأذربيجانية بالجمعية، وافتتح الحفل بالاستماع للنشيد الوطني لكلا البلدين مصر وأذربيجان، ثم قام رئيس الجالية وجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية الدكتور سيمور نصيروف بإلقاء كلمة الترحيب.

وأضاف مؤكدًا مدي قوة ومتانة العلاقة بين مصر وأذربيجان، كما تطرق موضحًا مدي حب شعب أذربيجان لمصر وللوطن العربي لدرجة أنهم يسمون أبنائهم بمصر.

واستكمل حديثه عن العلاقات العربية الأذربيجانية بشكل عام والعلاقات المصرية الأذربيجانية بشكل خاص، وأيضا تطرق سيادته إلى الأنشطة التي تقوم بها جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، قائلا إن دور الجمعية لا يقتصر علي تعليم اللغة الأذربيجانية للطلاب المصريين فحسب بل لها دور كبير في خدمة طلاب العلم.

وقال إن أهم الخطوط العريضة للجمعية، الصداقة بين الشعوب، وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، والتنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة، والمساعدات الاجتماعية.

وأكد خلال كلمته أن هذا المكان قد تحول أيضا إلى بيت لأبناء أذربيجان في مصر، وأضاف أن مركز الجالية الأذربيجانية الذي يعمل منذ عام 2014 يواصل حاليا نشاطه ضمن جمعية الصداقة.

وقال إن أكثر من 1500 طالب من أكثر من 40 بلدًا درسوا مجانًا لدى المركز، ويدرس حاليًا في الجمعية أكثر من 400 طالب من 35 بلدًا بدون مقابل، ويزيد عدد الشباب الراغبين في الدراسة بالجمعية كل يوم.

وألقي مستشار السفارة الأذربيجانية رامز ولييف، كلمته، متحدثًا عن تاريخ عيد النيروز وأهميته عند الشعب الأذربيجاني، والعادات والتقاليد التي يتبعها شعب أذربيجان في الاحتفال بهذا العيد، ثم قام الطلاب الدارسين للغة الأذربيجانية بالجمعية بإلقاء الأشعار الأذربيجانية كما امتعنا بعضهم بغناء الألحان الموسيقية الأذربيجانية الخاصة بعيد النيروز.

يأتي عيد النيروز في العشرين والحادي والعشرين من مارس من كل عام ويستمر لمدة خمسة أيام ويكون بمثابة عطلة رسمية لدولة أذربيجان، ويعتبر هذا العيد أهم الأعياد عند الأذربيجانيين، فتحتفل به أيضًا العراق والهند، وإيران، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وباكستان، وأفغانستان، وطاجيكستان، وتركيا، تركمنستان، وأوزبكستان.

ويتمتع عيد النيروز بالعديد من العادات التي لا غني عنها مثل تلوين البيض وصُنع الحرف اليدوية، وتنظيم العروض في الشوارع الأذربيجانية وتقديم الأطعمة المتنوعة ومثل هذه العادات التي لها معني كبير عند الشعب الأذربيجاني.

ويتميز عيد النيروز أيضاً بكونه مناسبة لإقامة أنشطة ثقافية تقليدية تجمع بين ممارسات مشتركة وبين أنشطة وعادات محلية متنوعة، وفي ختام الحفل تم تقديم بعض الأطعمة الأذربيجانية الخاصة بعيد النيروز للضيوف وسط أجواء من البهجة والسرور.