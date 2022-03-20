شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية فى مجال الإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "الإسعافات الأولية" للعديد من ضباط الوزارة خلال الفترة من 15 – 17 مارس الجارى .

وتضمن البرنامج التدريبى التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، وكذلك التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، فضلاً عن التدريبات العملية على الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات (النزيف الحاد – ضيق التنفس – مشاكل الدورة الدموية – انخفاض وارتفاع درجات حرارة الجسم – الكسور المتنوعة بالعظام ) .

ونظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية لـ"طلبة الجامعات الحكومية" تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول" خلال الفترة من (13 – 15 مارس 2022) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، واختصت الورشة السابعة عشر عدد من طلبة الجامعات الحكومية إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى للمواطنين التى يواجهها الأمن القومى ،حيث تم مناقشة الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى ، وقد أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج ومن أبرزها ( نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل ، والسعى نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التى تحققت فى الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين) .

وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة ، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين .