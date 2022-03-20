شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد حرص مصر على دفع مجالات التعاون مع باكستان على كافة الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي مع باكستان على كافة الأصعدة، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدى عقده شكري اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد فى مستهل اللقاء بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قيام وزير الخارجية الباكستاني بزيارة مصر في فبراير 2021، وعقد فعاليات الجولة التاسعة من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في مارس 2021، وما تبع ذلك من زيارات متبادلة بين الجانبين.

وذكر السفير أحمد حافظ، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية.

من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير شكري عن التقدير إزاء استضافة باكستان للدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري، مؤكدا على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمة فيما يتعلق بكافة القضايا ذات الاهتمام المتبادل.