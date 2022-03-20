شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الهندسة بحلوان تشارك فى هاكثون الجامعات المصرية عن المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فريق من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان بدعم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، في هاكثون الجامعات المصرية، والذي تنظمه جامعة بنها، وهو أول هاكاثون مصري، على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، ويقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين الوزارة وشركة أمازون.

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس الجامعات الذكية.