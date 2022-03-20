شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان التجريبى لأولى ثانوى هدفه تدريب الطلاب واختبار الشبكات والان مع تفاصيل الخبر
واضافت الوزارة أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي كما تولت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، كما أرسلت الوزارة التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت خلال الفترة الماضية، كما وجهت الوزارة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت باستخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.
وشددت على أنه تم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وتتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية، فيما أكدت استعداد الطلاب للامتحانات حيث تم تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات و توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.