شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان التجريبى لأولى ثانوى هدفه تدريب الطلاب واختبار الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي العام الذى انطلق صباح اليوم الأحد فى مادة اللغة الإنجليزية ويستمر حتى الثلاثاء بدون درجات وهدفه تدريب الطلاب على الاختبارات الإلكترونية واختبار الشبكات، موضحة أن المدارس والإدارات وضعت الأسئلة ويؤدى الطلاب بروفة لتعريفهم بشكل وطبيعة الأسئلة الإلكترونية وكيفية التعامل معها.

واضافت الوزارة أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي كما تولت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، كما أرسلت الوزارة التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت خلال الفترة الماضية، كما وجهت الوزارة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت باستخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وشددت على أنه تم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وتتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية، فيما أكدت استعداد الطلاب للامتحانات حيث تم تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات و توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.