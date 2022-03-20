شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على منشآت اقتصادية ومدنية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
وشدَّد مفتى الجمهورية -فى بيانه اليوم الأحد- على رفضه التام لمثل هذه الهجمات الإرهابية التى تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددًا تضامنه وتضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكد المفتى على رفض الشريعة الإسلامية لكل صور ترويع الآمنين الأبرياء والاعتداء عليهم دون وجه حق، واستنكر ما تقوم به مليشيات الحوثى الإرهابية لنشر الدمار وترويع الآمنين الأبرياء فى المنطقة العربية.
ودعا مفتى الجمهورية إلى استمرار التكاتف العربى فى مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية الحوثية فى المنطقة العربية للقضاء على مخططاتها ومؤامراتها الدنيئة لنشر الدمار والخراب فى المنطقة .