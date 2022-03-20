شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على منشآت اقتصادية ومدنية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

. القاهرة - سامية سيد - أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - بأشدِّ العبارات الهجماتِ الإرهابيةَ الدنيئة للمليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية ، التى كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم الأحد، بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية؛ ما تسبَّب فى أضرار مادية فى بعض المنشآت الحيوية بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات

وشدَّد مفتى الجمهورية -فى بيانه اليوم الأحد- على رفضه التام لمثل هذه الهجمات الإرهابية التى تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددًا تضامنه وتضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد المفتى على رفض الشريعة الإسلامية لكل صور ترويع الآمنين الأبرياء والاعتداء عليهم دون وجه حق، واستنكر ما تقوم به مليشيات الحوثى الإرهابية لنشر الدمار وترويع الآمنين الأبرياء فى المنطقة العربية.

ودعا مفتى الجمهورية إلى استمرار التكاتف العربى فى مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية الحوثية فى المنطقة العربية للقضاء على مخططاتها ومؤامراتها الدنيئة لنشر الدمار والخراب فى المنطقة .