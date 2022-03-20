شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 105 أشخاص على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 105 أشخاص بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 13 شخصا مرفق أسمائهم في البيان التالي، وإبعاد أوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.