استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - استعدادات أمنية مكثفة لرجال الأمن، لتأمين المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال بإستاد القاهرة، المؤهلة لكأس العالم في الدوحة.

ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية خططا أمنية لتأمين المباراة من بدايتها لنهايتها، وتأمين الجماهير التي تحضر المباراة والمقرر عددها بـ60 ألف مشجع، وضمان دخولهم الاستاد في التوقيت الزمني المحدد بسهولة ويسر، وتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة وممرات اللاعبين.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، والحرص على خلق أجواء آمنة للجميع، والخروج بالمباراة بمشهد متحضر يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.

وجاءت قائمة مصر لمباراتي السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.