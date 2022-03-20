شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يبدأون التدريب على التابلت لاستخدامه بالامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المدارس صباح اليوم تدريبا لطلاب الصف الأول الثانوى العام على التابلت لاستخدامه فى الامتحان الإلكترونى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، وتضمن الامتحان أسئلة مقالية وأخرى موضوعية، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان للطلاب للدخول على الاختبار خلال اليوم الدراسى.

وقالت الوزارة، إنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، كما تولت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، كما أرسلت الوزارة التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت خلال الفترة الماضية، كما وجهت الوزارة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت باستخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وشددت على أنه تم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية، فيما أكدت استعداد الطلاب للامتحانات حيث تم تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات و توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.