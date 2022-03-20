شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل بياناتهم واستمارة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل طلاب التعليم الفنى المتقدمين لامتحانات الدبلوم للعام الدراسي الحالى 2021/2022 علي الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

كما تم التنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل بياناتهم وتسجيل استمارة الامتحانات نظرا لقرب غلق الموقع الخاص بالتسجيل.

وأوضحت وزارة التعليم علي المديريات التعليمية، أنه لن يتم فتح الموقع للتسجيل استمارة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 مرة أخري ، مما يترتب عليه عدم تمكين المتخلفين عن تسجيل بياناتهم من التقدم لأداء الامتحانات هذا العام 2022م.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه ورد إلى مـن الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عـام الـوزارة بيان يتضمن تدنى تسجيل طلاب التعليم الفني المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هـذا العام لبيانتهم بالمقارنة بإجمالي المستهدف من كل محافظة.