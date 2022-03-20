شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة وأمطار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :





- الأحد 20 مارس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





- الاثنين 21 مارس:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





- الثلاثاء 22 مارس :

اعتبارا من الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





- الأربعاء 23 مارس والخميس 24 مارس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





- الجمعة 25 مارس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.