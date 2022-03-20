شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، خصوصا المنطقة الشرقية منه، كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة "الهيكل" المزعوم.

وكانت مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام 682 مستوطناً للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، الذي تخلله احتفال المستوطنين بـ"عيد المساخر" العبري أو "البوريم"، يومي الأربعاء والخميس.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، بينما تتكثف هذه الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية.