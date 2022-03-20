مع قرب شهر رمضان.. الأوقاف تؤكد عدم السماح بعودة صناديق التبرعات بالمساجد

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة الأوقاف منشور على مديري المديريات وأئمة المساجد بالمحافظات، أكدت فيه عدم السماح بوضع أي صناديق لجمع التبرعات بالمساجد ، حيث أكد رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز على عدم السماح بعودة أو وضع صناديق تبرعات بالمساجد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة في هذا الشأن .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر منع جمع أية تبرعات فى المساجد ورفع جميع صناديق التبرعات بكافة المساجد على مستوى الجمهورية، فيما عدا صناديق النذور، كما أصدر وزير الأوقاف فى وقت لاحق للقرار الأساسى، قرار بمنع جمع أموال نظير صناديق حفظ الأحذية أو نظير استخدام دورات المياه فى المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن جميع المديريات انتهت قبل أسبوعين من رفع جميع صناديق التبرعات بالمساجد فيما عدا صناديق النذور، كما تم رفع الصناديق التى تضعها بعض المساجد بجوار أمكان حفظ الأحذية فى مدخل المساجد الكبرى وأمام دورات المياه بالمساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها تعمل في إطار التوازن والوسطية التي انتهجتها الدولة المصرية منهجًا وخطًا ثابتًا في جميع أمورها بما في ذلك التعامل مع آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلى ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان:

1- مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة .

2- الالتزام بعلامات التباعد في المسجد.

3- صلاة التراويح بالمساجد التى تقام بها الجمعة.

4- فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها .

5- السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذه الأهداف، وبما أن شهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركة ، لافتة إلى أنها شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم ، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم ، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات ، وابتهالات ، وبرامج علمية ، وخواطر دعوية ، وفتاوى رمضانية ، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها .