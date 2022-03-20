شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تدمير 62 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط مروحية و6 مسيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، دمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ليلا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وأعلن الجيش الروسى، أنه تم استهداف مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية الذي يضم مرتزقة أجانب والقضاء على أكثر من 100 مسلح، بالإضافة إلى تدمير قاعدة لتخزين الوقود في منطقة نيكولاييف بواسطة صواريخ حديثة وفرط صوتية، واعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني من طراز "توشكا يو" ليلا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس والعشرون على التوالي، اليوم الأحد، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.