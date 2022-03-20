شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية قد تمتد خفيفة على القاهرة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطه على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 03 .