شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تكشف حقيقة استيلاء مدير عام التأهيل السابق على أموال تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه بشأن الخبر المتداول في عدد من وسائل الإعلام عن إحالة 6 مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة، أن الواقعة تعود لعام 2018، حيث قامت الوزارة باكتشاف واقعة تزوير المستندات، وعلي الفور قامت بإيقاف مدير عام التأهيل السابق - حينها- ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها قامت بإحالة الأمر برمته في ذلك الوقت إلي النيابة العامة، حيث قام المسئول السابق بسداد كافة المبالغ التي استولي عليها عن طريق تزويره للمستندات، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، وقامت النيابة الإدارية باستكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.

وتؤكد الوزارة أنها تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه حيال مرتكبيها أي كان موقعهم، ومحاسبتهم خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها علي فساد ولا أحد فوق القانون.