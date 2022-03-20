"هالة" تطلب خلع صاحب مصنع: "ريحته وحشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل

أقامت "هالة. م"، صاحبة مكتبة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فى التجمع الخامس تطالب بخلع زوجها "م. ك"، صاحب مصنع بلاستيك، بعد 8 شهور من الزواج، مُبررة طلبها " ريحته وحشة".

قالت "هالة" في دعواها رقم 267 لسنة 2021: "تعرفت على زوجي عن طريق أحد الأقارب، وارتبطنا عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد شهر تقدم لخطبتي لمدة 5 شهور ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية".

أضافت: "انزعجت من شخصية زوجي فهو لا يحب المياه أو صوتها، وكلما حاولت لفت انتباهه، لا يأخذ كلماتي في الاعتبار و يرد يقولي الميه بتلسعني".

ذكرت الزوجة أنها شعرت باستحالة المعيشة مع زوجها بعدما لاحظت رائحته الكريهة وكلما سمع صوت المياه يغلق غرفة النوم وينتظرها حتى تقوم بغلقها.

وتابعت: "بالفعل وجدت نفسي أعيش مع شخص لا يريد التغير، جيرانا بالمنزل ينتظرون زوجي حتى يخرج من المبنى ويقوموا برش معطر لتغير راحة السلم"، فطالبته بالطلاق ورفض.

غادرت الزوجة لمنزل أسرتها ورغم مرور فترة إلا أنها شعرت باستحالة المعيشة معه، فلجأت لمحكمة الأسرة وتقدمت بدعوى خلع لا تزال منظورة حتى الآن.