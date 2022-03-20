انخفاض حرارة.. تنويه من الأرصاد بشأن الطقس بدءًا من هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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