راتب 22 ألف جنيه.. بدء قبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت اليوم "اعرف الشروط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، صباح اليوم الأحد، قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت وذلك حتى الخميس المقبل 24 مارس براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتتضمن فرص العمل المعلنة، بدل السكن، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

شروط التقديم

يشترط في المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

عنوان التقديم

تقدم الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الأحد وحتى الخميس 24 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.​