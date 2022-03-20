مصدر بغرفة السياحة: انخفاض أسعار العمرة مرهون بهذا الإجراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن انخفاض أسعار العمرة للموسم الحالي 1443 هجرية، مرهون بفتح المزيد من الفنادق السعودية لاستقبال المعتمرين.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار العمرة خلال هذا العام، يرجع إلى قلة المعروض من الفنادق السعودية، وانخفاض هيه الأسعار مرهون بفتح المزيد من هذه الفنادق.

وأضاف أن معظم الفنادق لم تعد تعمل بكامل طاقتها، وكلما زاد عدد فنادق التشغيل، كلما قلت الأسعار، منوها بأن متوسط الأسعار حاليا يصل لـ 28 ألف جنيه لفنادق فئة 4 نجوم.

وأشار إلى انخفاض أسعار العمرة شيئاً ما، عقب إلغاء أيام الحجر الصحي بالمملكة، وأن الفنادق السعودية فتحت بشكل جزئي ولم تعد تعمل بكامل طاقتها، لذا يكون الضغط أكبر على الكم القليل الذي تم تشغيله حاليًا.

وكانت المملكة العربية السعودية، قررت إلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المملكة، خصوصا المقبلين على أداء العمرة داخل الحرمين الشريفين، نتيجة تراجع الإصابات بفيروس كورنا، وأصبح التسجيل متاحًا عبر إحدى التطبيقات المتاحة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي.

من جانبها، رحبت شركات السياحة المصرية العاملة في موسم العمرة، بقرار شركة مصر للطيران، للبدء في عمليات استرداد قيمة حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، بناء على تعليمات السلطات السعودية بالمملكة، بإلغاء تطبيق الحجر الصحي ورفع كافة الإجراءات الاحترازية.