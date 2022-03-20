شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تنظم مراجعات لامتحانات الميد تيرم لطلاب النظامى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة عن تنظيم مراجعات لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" بالنسبة لطلبة النظامى، على أن تكون تلك المراجعات فى نفس موعد السكشن الحضورى الخاصة بكل مستوى.

وأوضحت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن تلك المراجعات ستبدأ من يوم 26 مارس حتى 31 مارس الجارى، مع العلم أنه سوف يتم توفير مادة علمية تحت إشراف أستاذ المقرر الدراسى، مؤكدة أن جميع هذه المراجعات بالمجان دعما وتيسيرا من إدارة الكلية للطلاب.

وكانت كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أعلنت نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول الأسبوع الماضى، وأعلنت عن فتح باب التقدم بالتماسات يوم السبت 5 مارس وتستمر لمدة أسبوع، وتقدم الالتماسات إلى شئون الطلبة المختصة بالفرق الدراسية والقسم المقيد به الطالب.

وكانت كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أعلنت الانتهاء من رفع أغلب الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى على منصة الكلية، وإتاحتها للطلاب على شبكة الإنترنت.