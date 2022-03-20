شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى ونظيره الباكستانى يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وكان وزير الخارجية قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في رابع محطة له في جولته الآسيوية الحالية.