شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى ونظيره الباكستانى يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الأحد، مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.