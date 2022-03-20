شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يصل إلى إسلام آباد فى إطار جولته الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في رابع محطة له في جولته الآسيوية الحالية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن الشيخ طاهر أشرفى مستشار رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الشرق الأوسط والحوار بين الأديان استقبل الوزير شكرى لدى وصوله.

ومن المقرر أن يشارك شكرى خلال الزيارة فى اجتماعات الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المقرر عقدها فى إسلام آباد بعد غد الثلاثاء.