شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد اليوم إطلاق أول مرحلة لميكنة المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، صباح اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، بحضور عدد من الوزراء، وقيادات وزارتى التعليم العالى والصحة.

ويهدف مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتسهيل الخدمات على المريض، وتتبع الأصول والحفاظ عليها، والتحرر من العمل الورقى، والاستخدام الامثل للغرف، وتتبع معدات المستشفى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.

ونوه تقرير سابق صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، حيث تم الانتهاء من التعاقد بتكلفة برامج وتطبيقات الميكنة للمرحلة الأولى (79 مستشفى من 140 مستشفى، متضمنة مستشفيات جامعة الأزهر)، بقيمة 2 مليار جنيه تُسدد على 5 سنوات.