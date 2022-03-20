شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يتوقعون تأهل الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال على حساب الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الأهلى فى حسم بطاقة تأهل لربع نهائى دوري الأبطال بعد الفوز على المريخ؟"، توقع القراء نجاح الأهلى فى حسم بطاقة تأهل لربع نهائى دوري الأبطال بعد الفوز على المريخ.

وتوقع 86% من القراء نجاح الأهلى فى حسم بطاقة تأهل لربع نهائى دوري الأبطال بعد الفوز على المريخ، بينما قال 14% من القراء لا.