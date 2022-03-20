شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لا تغيير فى قواعد القبول بتنسيق الجامعات 2022 عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد تغيير فى قواعد القبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 حتى الآن، وأنه سيتم تطبيق نفس قواعد القبول المطبقة بالعام الماضى، سواء فى قبول طلاب الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة أو الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد قواعد القبول بشكل نهائى خلال اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات المقبلة.

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أنه تم البدء فى استعدادات الوزارة لموسم تنسيق 2022 من حيث الاستعدادت اللوجيسيتة والترتيبات الخاصة بأعمال مكتب التنسيق حيث المطبوعات ومراجعة موقع التنسيق لإضافة أى كليات جديدة تم اعتمادها بالجامعات وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة.