شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لا تغيير فى قواعد القبول بتنسيق الجامعات 2022 عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أنه تم البدء فى استعدادات الوزارة لموسم تنسيق 2022 من حيث الاستعدادت اللوجيسيتة والترتيبات الخاصة بأعمال مكتب التنسيق حيث المطبوعات ومراجعة موقع التنسيق لإضافة أى كليات جديدة تم اعتمادها بالجامعات وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة.
وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية طيبة" والكائن مقرها في (شارع الميناء النهري – امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج في التخصصات (المساحة والخرائط – تكنولوجيا البترول والتعدين – الحاسبات ونظم المعلومات – إدارة الأعمال والمحاسبة – السياحة والفندقه – الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة، كما تدعى كذبا حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأه الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.