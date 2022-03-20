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التعليم العالى: لا تغيير فى قواعد القبول بتنسيق الجامعات 2022 عن العام الماضى

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القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد تغيير فى قواعد القبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 حتى الآن، وأنه سيتم تطبيق نفس قواعد القبول المطبقة بالعام الماضى،  سواء فى قبول طلاب الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة أو الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد قواعد القبول بشكل نهائى خلال اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات المقبلة.

 

 

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أنه تم البدء فى استعدادات الوزارة لموسم تنسيق 2022 من حيث الاستعدادت اللوجيسيتة والترتيبات الخاصة بأعمال مكتب التنسيق حيث المطبوعات ومراجعة موقع التنسيق لإضافة أى كليات جديدة تم اعتمادها بالجامعات وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة.

 

وعلى جانب آخر كان  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من  السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

 

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية طيبة" والكائن مقرها في (شارع الميناء النهري – امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج في التخصصات (المساحة والخرائط – تكنولوجيا البترول والتعدين – الحاسبات ونظم المعلومات – إدارة الأعمال والمحاسبة – السياحة والفندقه – الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة، كما تدعى كذبا حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية.

 

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأه الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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