شكرا لقرائتكم خبر عن "التدهور البيئى وأثره على الاقتصاد" دورة تدريبية غدا بوحدة التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة برئاسة المهندسة سماح صالح، دورة تدريبية تحت عنوان " التدهور البيئي وأثرة على النواحى الاقتصادية والاجتماعية، غدا الإثنين، ولمدة يومين، فى قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بمدينة 6 أكتوبر.

والتدريب يأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتنمية وبناء القدرات للعاملين والمواطنين فى كافة قضايا البيئة، خطة وحدة التنمية المستدامة لبناء القدرات، في كافة المجالات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وتدريب العاملين في كافة القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم ورؤساء الوحدات.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أطلقت برنامجى الدعم الفنى لأصحاب ومديرى النزل البيئية، وبرنامج تطوير المنتج السياحى البيئى بواحة سيوة، استمراراً لجهود الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة، التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية السياحية الصديقة للبيئة فى مصر.