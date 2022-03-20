شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستفيد أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين بخدمات مظلة التأمين الصحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الموافقة على ضم أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو، لمظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويستفيد من البروتوكول أعضاء الجمعية من غير المؤمن عليهم اجتماعيا لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير خدماتها شاملة الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ والإحالة إلى المستويات الأعلى، عدا الجراحات التجميلية، وزراعة الأعضاء، بذات المعايير التي تقدم لأعضاء النقابات الفنية الأخرى.

وستصدر الهيئة العامة للتأمين الصحي كارنيهات التأمين الصحي للمؤلفين والملحنين والموزعين الموسيقيين، والناشرين، طبقا للقواعد المعمول بها.على أن يقوم أعضاء الجمعية بتسديد مقابل الانتفاع الشهري بخدمات تأمين المرض، إلى جانب المساهمات المنصوص عليها في البروتوكول، من قيمة الخدمات المقدمة لهم.