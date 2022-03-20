شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروعات الرى الحديث وتبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الرى عملية تطويرا شاملا للمنظومة المائية لترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول مشروعات وزارة الرى.

1- وزارة الرى تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية.

2- سيتم تحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل.

3- تم تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 224 كيلو مترا، وتم طرح وترسية 139 كيلو مترا منها والانتهاء من 22 كيلو مترا حتى اليوم، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

4- 19210 مزارعين تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 982 قطعة بمساحة إجمالية 14937 فدانا.

5- تم تدبير الإعتماد المالي والطرح لـ 54790 فدانا، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى 21025 فدانا، وتم الانتهاء من 513 فدانا منها.