بالأرقام.. فنادق جديدة تدخل الخدمة خلال عامين بطاقة 7 آلاف غرفة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن مصر شهدت خلال العام الماضي وحتى الآن افتتاح عدد من المشروعات الفندقية الجديدة لتضاف إلى القطاع الفندقي بطاقة فندقية بلغت حوالي 7 آلاف غرفة فندقية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية.

وقال الوزير، إن الاجتماع ناقش المشروعات الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال عام 2021 وحتى الآن، موضحا أنه تم افتتاح وتشغيل 21 منشأة فندقية جديدة بطاقة فندقية تصل لـ 3500 غرفة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري.

وتابع الوزير: "كما تم خلال العام الجاري افتتاح وتشغيل منشأتين فندقين جديدتين بطاقة استيعابية تصل لـ 500 غرفة فندقية جديدة، منوها بأن العام الماضي، شهد افتتاح وتشغيل عدد 19 منشأة فندقية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف غرفة فندقية".