​رئيس "خطة النواب" يحلم بـ"40 مليار دولار" لمواجهة التحديات الحالية.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحدث النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، في المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن بالغردقة، عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع مرتبات الموظفين.. وغيرها.

واستعرض الفقي، في ندوة "التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية" خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بحضور نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، هذه الإجراءات، وكيف ستكلف الحكومة عند تطبيقها.

وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بهذه الإجراءات وكيف ستكون لها تداعيات إيجابية على المواطن؛ ولكنها قد تكون سلبية على الحكومة والموازنة، مشيرًا إلى أنها كلفت الدولة الكثير.

وقال النائب إن هذه الإجراءات ستكلف الحكومة 40 مليار دولار قبل أن يصححها ويقول 40 مليار جنيه، وهنا ابتسم النائب الفقي ابتسامة كبيرة، قائلًا: "يا ريت باحلم يكونوا 40 مليار دولار.. ويا رب".

وكان حديث النائب لتوضيح الصعوبات التي تواجهها الدولة؛ خصوصًا في ظل الظروف الجديدة والحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على العالم ومصر أيضًا.

وأوضح الفقي خلال الندوة أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتكليفات من الرئيس السيسي تمثلت في زيادة الأجور وزيادة المعاشات؛ بما سينعكس على حياة أكثر من نصف الشعب المصري.

وأشار الفقي إلى أن من بين الإجراءات ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتوفيرها ومحاربة جشع التجار، موضحًا أن ذلك القرار سينعكس على استقرار السوق وعدم ارتفاع أسعار السلع التموينية ورغيف الخبز.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الدولة اتخذت قرارً مهمًّا يتعلق بالحفاظ على سعر صرف الدولار؛ الأمر الذي من شأنه الحفاظ على سعر السلع المستوردة، مشددًا على ضرورة قصر الاستيراد على السلع المهمة خلال تلك المرحلة.

وكشف الفقي أن الرئيس السيسي يعمل خلال تلك المرحلة على إدارة مخاطر الحرب الروسية- الأوكرانية، وما لها من تداعيات على الاقتصاد العالمي.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أننا نعيش الآن في عصر الأزمات، موضحاً أن العالم شهد مجموعة من الأزمات المتلاحقة وكان آخرها أزمة كورونا التي لم يكد يتعافى العالم منها حتى أتت أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.

وتابع الفقي: "نسعى للوصول إلى اقتصاد أكثر صلابة، والجمهورية الجديدة تتمتع باقتصاد أكثر مرونة بحيث يتعافى بشكل سريع حينما يمر بأزمات بشكلٍ أكثر ديناميكية"، مؤكدًا أهمية سعي الدولة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات عدة؛ ومنها البنية الأساسية.

وعقد حزب مستقبل وطن والهيئة البرلمانية للحزب المنتدى البرلماني الثاني بمدينة الغردقة، بحضور عدد من الوزراء ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لمناقشة مجموعة من الملفات، كان ضمنها ما يخص وزارة المالية من خطط لمواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة.