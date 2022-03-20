أخبار مصر

عضو مشروعات النواب لـ"الخليج 365": رمضان بريء من ارتفاع الأسعار (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت النائبة مني عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو النواب عن محافظة بني سويف: "نحن في اللجنة معنيون بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوةسطة لن تعزيز عملهم يسد ثغرات في الاقتصاد المصري في مجالات صناعية وخدمية كثيرة".

وأضافت: "كما نهتم في اللجنة بالتصدي للغلاء للأسعار الذي يقوم به عدد من التجار البشعون، خاصة مع استغلالهم قدوم شهر رمضان المبارك، ويهمنا أن يكون المنتجات المتداولة مصرية، لأن وجود البديل المصري يدعم المواطن في الأساس، مشيرة إلى أن القانون الجديد يدعم أصحاب المشروعات ويقلل الضرائب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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