شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف أساسية لبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أكاديمية البحث العلمي برنامجاً طموحاً وهو البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وذلك كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 2030 ، وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز أهداف البرنامج حيث يهدف التى تحقيق:_

1 - التوسع في جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مختلف المجالات.

2 - خلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من 6 أشهر لسنة وهي فترة الاحتضان.

3 - تخضع الشركات الناشئة التي يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجاري.

4 - بناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالي للشركة.

5 - إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين في التوجيه.

6 - "تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".

7 - تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى.