أخبار مصر

7 أهداف أساسية لبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف أساسية لبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أكاديمية البحث العلمي برنامجاً طموحاً وهو البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وذلك كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 2030 ، وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز أهداف البرنامج حيث يهدف التى تحقيق:_ 

 

 

1 -  التوسع في جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مختلف المجالات.

 

2 -  خلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من 6 أشهر لسنة وهي فترة الاحتضان.

 

3 -  تخضع الشركات الناشئة التي يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجاري.

 

4 - بناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالي للشركة.

 

 5 - إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين في التوجيه.

 

 

6 -  "تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".

 

7 - تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا