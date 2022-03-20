شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 10 ملايين نازح جراء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الأمم المتحدة بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلفت 10 ملايين نازح داخل وخارج البلاد.

وأشارت مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية إلى أن 3.3 ملايين نمسة دخلوا أراضى الاتحاد الأوروبي، فيما لم يستطع 6.5 ملايين غادروا بيوتهم من الوصول إلى الحدود.

من جانبه، قال نائب رئيس المنظمة الدولية للاجئين، هاردن لانج، إن "الأوربيين استفادوا من الدروس السابقة، في إشارة إلى اللاجئين السوريين وغيرهم، للتعامل مع الأوكرانيين، حيث قاموا بإصدار تأشيرات إقامة مؤقتة للوصول إلى البلاد والحصول على الرعاية الصحية والوظائف لفترة عام أو عامين بالتناقض على ما حدث مع اللاجئين السوريين والأفغانيين في الأعوام الماضية"، داعيا الدول الأوربية إلى التوسع في أسلوب التعامل مع اللاجئين من الدول الأخرى.

وأعرب لانج عن قلقه من القدرات اللوجستية والاقتصادية في أوروبا لتقديم الخدمات لللاجئين على المدى الطويل، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين سيزداد وستواجه القارة الأوروبية تحديات بسبب هذه الزيادة.